Российские туристы страдают в Турции от фотодерматита

На турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — у российских туристов зафиксирован резкий рост случаев фотодерматита. Изнуряющая жара до 40 градусов и агрессивное солнце стали причиной распространения заболевания, которое не всегда удается предотвратить с помощью солнцезащитных кремов.

Симптомы включают мучительный зуд, обширные покраснения, кожные высыпания по всему телу, а также головокружение и общую слабость. Ситуация осложняется тем, что такие случаи не покрываются страховкой, и туристы вынуждены оплачивать лечение самостоятельно. Инфузионная терапия в тяжелых случаях может стоить до 120 долларов.

Чтобы минимизировать риски, россияне принимают экстренные меры: избегают пребывания на солнце в пиковые часы (с 12.00 до 15.00), активно используют защитные средства и приобретают специализированную одежду.

