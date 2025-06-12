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Российские туристы страдают в Турции от фотодерматита

13:54, 12.06.2025

На турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — у российских туристов зафиксирован резкий рост случаев фотодерматита. Изнуряющая жара до 40 градусов и агрессивное солнце стали причиной распространения заболевания, которое не всегда удается предотвратить с помощью солнцезащитных кремов.

Симптомы включают мучительный зуд, обширные покраснения, кожные высыпания по всему телу, а также головокружение и общую слабость. Ситуация осложняется тем, что такие случаи не покрываются страховкой, и туристы вынуждены оплачивать лечение самостоятельно. Инфузионная терапия в тяжелых случаях может стоить до 120 долларов.

Чтобы минимизировать риски, россияне принимают экстренные меры: избегают пребывания на солнце в пиковые часы (с 12.00 до 15.00), активно используют защитные средства и приобретают специализированную одежду.

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