Эксперт предупредил о рисках использования кондиционеров

Эксперт Вячеслав Мотин предупредил жителей России о потенциальных опасностях, связанных с использованием кондиционеров.

По словам специалиста, кондиционеры могут стать источником не только неприятного запаха плесени, но и серьезных проблем со здоровьем. Внутри блоков устройств всегда присутствует влага, что создает идеальные условия для размножения плесени и бактерий.

Мотин подчеркнул, что споры плесени и бактерий, попадая в воздух, могут вызывать аллергии, астму, респираторные инфекции и даже пневмонию. Особенно уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Для безопасного использования кондиционеров необходимо регулярно чистить фильтры — примерно раз в три недели — и проводить антибактериальную обработку. Также рекомендуется проветривать помещение, чтобы снизить влажность, добавил Вячеслав Мотин.

