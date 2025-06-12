Госдума ужесточила наказание за отказ остановиться по требованию полиции до 10 тыс рублей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Максимальный штраф за это нарушение предлагается увеличить до 10 тысяч рублей.

Законопроект был внесен в парламент в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении в сентябре того же года. Он предусматривает изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Сейчас за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Нововведением устанавливаются штрафы в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Также вводится ответственность за повторное нарушение — лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Кроме того, дополняется статья 12.21.1 КоАП (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). Вводится административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Штраф для владельца транспортного средства составит 600 тысяч рублей.

