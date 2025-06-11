В колбасе «Молочная Мусульманская» обнаружили ДНК свиньи

Фото: Динар Фатыхов

В вареной колбасе «Молочная Мусульманская», произведенной на «Сочинском мясокомбинате», могла оказаться ДНК свиньи. Это произошло из-за несоблюдения товарного соседства в процессе производства, сообщил РБК.

Производитель уточнил, что данная продукция не является халяльной, а название «Мусульманская» используется исключительно для маркетинга.

— Мы не используем никаких иных ингредиентов, кроме тех, что указаны на этикетке, — заявили представители мясокомбината.

Пробы колбасы были взяты Россельхознадзором в магазине в Северной Осетии. В результате выявленного нарушения ведомство ввело усиленный лабораторный контроль. Аналогичное нарушение было обнаружено и в колбасе «Мусульманская» производства компании «Царицыно».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Россельхознадзоре подчеркнули , что «сырье, не заявленное производителем на маркировке, используется с целью уменьшения себестоимости». Однако в «Сочинском мясокомбинате» опровергли это утверждение, заявив, что информация о наличии ДНК свинины не может влиять на себестоимость продукции.

— Выявление ДНК свинины носит качественный характер и указывает на наличие следов, а не на использование ингредиента, — добавили в компании.

В связи с ситуацией на предприятии проводится проверка, специалисты Россельхознадзора изучают документацию и берут образцы для исследований.

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