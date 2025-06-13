Мужчина нашел схрон времен Великой Отечественной войны на чердаке купленного дома

Житель Ленинградской области обнаружил схрон времен Великой Отечественной войны на чердаке купленного дома, пишет «Лента.ру».

Мужчина приобрел дом в деревне Юкки Всеволожского района еще в декабре 2024 года. Во время уборки на чердаке 8 июня он нашел каски, два ствола от огнестрельного оружия, патроны калибра 7,62 мм, гильзы от охотничьих патронов и банки с порохом.

О своей находке местный житель сообщил полиции. Правоохранители изъяли боеприпасы для проведения экспертизы. Известно, что ранее дом принадлежал 73-летней женщине.

