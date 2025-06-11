Татарстан: по более 80% экологических обращений приняты решения с начала 2025 года

С начала 2025 года жители Татарстана направили в Республиканскую общественную экологическую приемную 2 790 обращений. По 2 231 из них уже приняты решения, что составляет около 80% от общего числа.

Наибольшее число сообщений — 1 169 — было отправлено через интернет-приемную Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Еще 941 обращение зарегистрировано в мобильном приложении «Школьный экопатруль», 624 поступило через систему «Народный контроль» и 56 — на платформе обратной связи «ПОС».

Чаще всего жители жаловались на несанкционированное размещение отходов — таких случаев зафиксировано 1 538. Из них 941 был отмечен через «Школьный экопатруль». Также поступали жалобы на загрязнение воздуха (397 обращений), качество воды (313) и другие экологические проблемы (542 обращения).

