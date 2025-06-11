Нижегородская область привлекла 112 млрд руб. инвестиций за I квартал года

В первом квартале 2025 года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области увеличился на 8,1% и достиг 112 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«На фоне сохраняющихся санкций и жесткой денежно-кредитной политики Нижегородская область продолжает прирастать инвесторами и новыми проектами. Растет обрабатывающее производство, растут высокотехнологичные сектора. За время санкционных ограничений последних трех лет в экономику региона привлечено 1,86 триллиона рублей», — уточнил глава региона.

Частные инвестиции в январе — марте выросли на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Капитальные вложения в сферу науки увеличились в 1,4 раза, а в гостиницы и предприятия общепита — в 4,5 раза. В обрабатывающей промышленности рост инвестиций составил 26,4%.

«Инвесторы постепенно наращивают свои вложения в сравнении с показателями 2024 года. Несмотря на наши сдержанные экономические прогнозы, бизнес продолжает инвестировать как в расширение существующих, так и в создание новых проектов», — отметил заместитель губернатора Егор Поляков.

