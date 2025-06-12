Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу

Косметолог Марият Мухина раскрыла причины, по которым фигурист Евгений Плющенко решил обратиться к пластическому хирургу. По словам специалиста, изменения во внешности спортсмена связаны с его профессиональной деятельностью.

Мухина предположила, что Плющенко сделал височный лифтинг и блефаропластику верхнего и нижнего века. Кроме того, спортсмен улучшил состояние губ и кожи при помощи префиллеров с биопрепаратами.

Врач отметила, что Плющенко был вынужден прибегнуть к пластической хирургии из-за своей публичности. «Евгений — публичный человек, поэтому он должен следить за собой и быть примером для всей страны», — пояснила собеседница журналистов.

