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Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу

02:31, 12.06.2025

Косметолог Марият Мухина раскрыла причины, по которым фигурист Евгений Плющенко решил обратиться к пластическому хирургу. По словам специалиста, изменения во внешности спортсмена связаны с его профессиональной деятельностью.

Мухина предположила, что Плющенко сделал височный лифтинг и блефаропластику верхнего и нижнего века. Кроме того, спортсмен улучшил состояние губ и кожи при помощи префиллеров с биопрепаратами.

Врач отметила, что Плющенко был вынужден прибегнуть к пластической хирургии из-за своей публичности. «Евгений — публичный человек, поэтому он должен следить за собой и быть примером для всей страны», — пояснила собеседница журналистов.

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