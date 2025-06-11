Ученые обнаружили связь между ростом мужчины и его склонностью к ревности

Новое исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, показало, что чем ниже рост мужчины, тем сильнее у него выражены ревность, зависть и склонность к соперничеству. Это связано с внутренним недовольством своим ростом и ощущением меньшей доминированности в обществе.

Высокие люди часто воспринимаются как более привлекательные и компетентные, что влияет на их социальный статус и отношения с окружающими. Хотя это преимущество больше характерно для мужчин, стремление соответствовать культурным идеалам роста затрагивает оба пола.

Исследования показали, что мужчины ниже ростом склонны преувеличивать свой рост, выражать большую ревность и чувствовать себя менее доминирующими в общении с другими мужчинами. Низкий рост также может влиять на психическое состояние мужчин, вызывая тревожность, раздражительность и агрессию.



