Жительница Башкирии стала лучшим почтальоном России
На сайте всероссийской политической партии «Единая Россия» сообщили, что жительница Башкирии Зиля Романова стала лучшим почтальоном страны. Ей вручили звание «Лучший земский почтальон России — 2025» и денежный приз.
Церемонию награждения вел актер кино и телевидения Иван Охлобыстин. Для выхода на сцену артист выбрал образ почтальона Печкина из «Простоквашино».
В конкурсе приняли участие более 80 почтальонов. Он проходил в Нижегородской области. В народном голосовании победила Анна Кулешова из Ставропольского края. В номинациях «Сохраняя село» и «Почта и родительский подвиг» победили Вероника Котикова из Краснодарского края и Елена Пожидаева из Липецкой области. Елена Морарь из Луганской народной республики стала «Будущим почты». Наталья Азарникова из Тверской области выиграла сразу две номинации — «Преданность делу» и «Почтовый герой».
Елена Кармолина из поселка Сухобезводное городского округа Семеновский стала победительницей регионального этапа.
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