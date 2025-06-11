Владимир Путин открыл новый хирургический корпус в уфимском кардиоцентре

Во вторник, 10 июня, Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе. Президент назвал это событие чрезвычайно важным для развития медицины в республике и стране.

Врачи и эксперты положительно оценили открытие нового корпуса. Депутат Госдумы, заслуженный врач республики Римма Утяшева отметила, что новый хирургический комплекс — это самый оснащенный медицинский объект в республике. По ее словам, это позволит спасти еще больше жизней.

«Оснащенный по последнему слову техники, хирургический комплекс позволит сократить очереди на жизненно важные операции, что особенно актуально для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции и их близких», — считает руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина.

