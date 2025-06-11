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В Башкирии выявили случаи заражения малярией

14:13, 11.06.2025

В Башкирии в прошлом году зафиксировали два случая заражения малярией. По данным UfaTime.ru, оба случая были привозными: жители привезли инфекцию из Африки.

В 2023 году случаев заражения малярией в республике не было. В 2024 году заболеваемость малярией была в 2,4 раза ниже среднероссийского показателя и в 1,6 раза — по Приволжскому федеральному округу.

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