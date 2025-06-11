ФСБ раскрыла схему вывода денег из «Россельхозбанка»
ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности директора орловского филиала «Россельхозбанка». По данным ведомства, сумма ущерба банку составила более 167 млн рублей.
Установлено, что задержанный был осведомлен о корпоративном споре у клиента банка — ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Не имея соответствующих полномочий, он приказал подчиненным перевести 2,4 млн евро по фиктивному внешнеторговому контракту компании, зарегистрированной в Сингапуре.
Арбитражный суд признал операцию по выводу денежных средств за пределы России неправомерной. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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