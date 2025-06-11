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ФНС требует от рэпера Птахи почти 800 тысяч рублей

14:12, 11.06.2025

По данным «Газеты.Ru», рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сумма задолженности составляет около 800 тысяч рублей.

Согласно информации, опубликованной в материале, по ИНН исполнителя числится налоговая задолженность на сумму 757 524 рубля. Отмечается, что дата блокировки счета совпала с днем рождения артиста.

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