ФНС требует от рэпера Птахи почти 800 тысяч рублей
По данным «Газеты.Ru», рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сумма задолженности составляет около 800 тысяч рублей.
Согласно информации, опубликованной в материале, по ИНН исполнителя числится налоговая задолженность на сумму 757 524 рубля. Отмечается, что дата блокировки счета совпала с днем рождения артиста.
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