В Набережных Челнах стартует третий этап опрессовки теплосетей

В Набережных Челнах с 17 по 30 июня пройдет третий этап опрессовки теплосетей. Из-за этого на ряде объектов временно отключат горячую воду.

По данным «Набережночелнинских тепловых сетей», без горячей воды останутся дома в 22-м, 24-м, 25-м, 26-м и 27-м комплексах. Также отключения коснутся улиц Полякова и проспекта Яшьлек. Под отключение попадают 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 63-й, 64-й, 65-й, 69-й, 73-й и 78-й комплексы.

