Сокровища на $17 млрд нашли у берегов Колумбии

Исследователи обнаружили сокровища на дне Карибского моря, принадлежащие затонувшему испанскому галеону «Сан-Хосе». Сокровища оценили в $17 млрд.

Галеон «Сан-Хосе» затонул в 1708 году во время боя с британскими военными кораблями. На борту судна было до 200 тонн золота, серебра и неограненных драгоценных камней. Сокровища обнаружили неподалеку от города Картахены на глубине около 600 метров.

Правительство Колумбии планирует извлечь часть артефактов для музея. Однако власти Испании заявляют, что затонувший корабль их ВМС считается испанской собственностью независимо от возраста.

