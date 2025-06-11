Виктор Гулин утвержден на посту главы Ространснадзора

Ранее Виктор Гулин был врио руководителя службы

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Ространснадзора. Им стал Виктор Гулин, ранее занимавший пост врио руководителя ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России в Telegram-канале.

Виктор Гулин родился в 1976 году в Московской области. Окончил Московский государственный университет путей сообщения.

В Ространснадзоре работает с 2008 года. В 2019 году был назначен заместителем руководителя службы.

В апреле 2025 года, после ухода руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на пенсию, Виктор Гулин был назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Дарья Сайфиева