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Виктор Гулин утвержден на посту главы Ространснадзора

12:28, 11.06.2025

Ранее Виктор Гулин был врио руководителя службы

Виктор Гулин утвержден на посту главы Ространснадзора
Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Ространснадзора. Им стал Виктор Гулин, ранее занимавший пост врио руководителя ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России в Telegram-канале.

Виктор Гулин родился в 1976 году в Московской области. Окончил Московский государственный университет путей сообщения.

В Ространснадзоре работает с 2008 года. В 2019 году был назначен заместителем руководителя службы.

В апреле 2025 года, после ухода руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на пенсию, Виктор Гулин был назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Дарья Сайфиева

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