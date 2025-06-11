Виктор Гулин утвержден на посту главы Ространснадзора
Ранее Виктор Гулин был врио руководителя службы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Ространснадзора. Им стал Виктор Гулин, ранее занимавший пост врио руководителя ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России в Telegram-канале.
Виктор Гулин родился в 1976 году в Московской области. Окончил Московский государственный университет путей сообщения.
В Ространснадзоре работает с 2008 года. В 2019 году был назначен заместителем руководителя службы.
В апреле 2025 года, после ухода руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на пенсию, Виктор Гулин был назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.
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