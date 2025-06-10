В России потушено 46 лесных пожаров в 23 регионах

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За прошедшие сутки на территории России удалось потушить 46 лесных пожаров в 23 регионах. Однако ситуация остается напряженной: на данный момент продолжаются работы по ликвидации 61 лесного пожара в 13 регионах.

В борьбе с огнем задействовано значительное количество сил и средств: 3201 человек, 502 единицы техники и 35 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 97 воздушных судов.

Для стабилизации ситуации в наиболее сложных регионах — Забайкальском крае и Бурятии — направлены дополнительные силы в количестве 1059 работников Федеральной Авиалесоохраны и др.

Несмотря на активные действия, сложная лесопожарная обстановка сохраняется. В трех регионах введен режим ЧС, в 54 регионах действует особый противопожарный режим, а пожароопасный сезон официально объявлен в 86 субъектах России.

С начала года 74,4% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

8 июня в 19 регионах России было ликвидировано 50 лесных пожаров

Рената Валеева