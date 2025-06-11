В Набережных Челнах рассказали, как готовятся к Сабантую
В Набережных Челнах завершается подготовка к празднованию Сабантуя, который состоится 14 июня. Пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова рассказала в своем телеграм-канале о ходе подготовки и основных мероприятиях праздника.
По словам Мухаметзяновой, мэр Наиль Магдеев лично оценил подготовку площадки. «Мэр и я вместе с коллегами изучаем все локации», — написала она.
Мухаметзянова пригласила всех жителей и гостей города на праздник плуга: «Ждем всех на Сабантуй 14 июня».
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