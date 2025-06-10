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«Ак Барс» обменяет нападающего Кошелева в «Адмирал»

16:13, 10.06.2025

В агентстве хоккеиста подтвердили скорый трансфер

«Ак Барс» обменяет нападающего Кошелева в «Адмирал»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев вскоре перейдет во владивостокский «Адмирал». Информацию сообщили в агентстве WINNERS, представляющем интересы хоккеиста.

— Семен Кошелев вскоре будет обменян в «Адмирал». Нападающий пополнит приморский клуб в ближайшее время, — говорится в сообщении.

взято с сайта ak-bars.ru

Кошелев выступает за «Ак Барс» с зимы 2023 года, перейдя в результате обмена из магнитогорского «Металлурга». Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Кошелев провел за «Ак Барс» 76 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.

Подробнее о работе казанского клуба на летнем трансферном рынке читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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