«Ак Барс» обменяет нападающего Кошелева в «Адмирал»
В агентстве хоккеиста подтвердили скорый трансфер
Нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев вскоре перейдет во владивостокский «Адмирал». Информацию сообщили в агентстве WINNERS, представляющем интересы хоккеиста.
— Семен Кошелев вскоре будет обменян в «Адмирал». Нападающий пополнит приморский клуб в ближайшее время, — говорится в сообщении.
Кошелев выступает за «Ак Барс» с зимы 2023 года, перейдя в результате обмена из магнитогорского «Металлурга». Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне Кошелев провел за «Ак Барс» 76 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.
Подробнее о работе казанского клуба на летнем трансферном рынке читайте в материале «Реального времени».
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