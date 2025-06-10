Госдума увеличила лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами до 200 тыс. рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России приняла закон, который увеличивает лимит выплат по европротоколу при ДТП со спором до 200 тыс. рублей. Это решение было одобрено во втором и третьем чтении, сообщает РИА «Новости».

Теперь, если у участников ДТП есть разногласия и они сделали фотографии повреждений, максимальная сумма страхового возмещения по ОСАГО составит 200 тыс. рублей. Если фотографии не были сделаны, лимит останется прежним — 100 тыс. рублей.

При отсутствии споров и наличии фотографий выплаты могут достигать 400 тыс. рублей. Новый закон вступит в силу с момента официального опубликования.

По словам авторов документа, изменение поможет увеличить количество оформлений ДТП по европротоколу. Это сэкономит время водителей, уменьшит заторы на дорогах и позволит более эффективно использовать силы дорожной полиции.

Напомним, что Госдума России приняла законопроект, который увеличивает штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина