Госдума увеличила лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами до 200 тыс. рублей
Госдума России приняла закон, который увеличивает лимит выплат по европротоколу при ДТП со спором до 200 тыс. рублей. Это решение было одобрено во втором и третьем чтении, сообщает РИА «Новости».
Теперь, если у участников ДТП есть разногласия и они сделали фотографии повреждений, максимальная сумма страхового возмещения по ОСАГО составит 200 тыс. рублей. Если фотографии не были сделаны, лимит останется прежним — 100 тыс. рублей.
При отсутствии споров и наличии фотографий выплаты могут достигать 400 тыс. рублей. Новый закон вступит в силу с момента официального опубликования.
По словам авторов документа, изменение поможет увеличить количество оформлений ДТП по европротоколу. Это сэкономит время водителей, уменьшит заторы на дорогах и позволит более эффективно использовать силы дорожной полиции.
Напомним, что Госдума России приняла законопроект, который увеличивает штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.