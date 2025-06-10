В Татарстане закупят 81 квартиру для детей-сирот на сумму более 319 миллионов рублей

Большинство недвижимости приобретут в Зеленодольском районе и городе Зеленодольске

Фото: Реальное время

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан объявило о закупке жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая стоимость закупки составляет 319 814 870,59 рубля. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Судя по документам, планируется приобрести: в Зеленодольском районе и городе Зеленодольске — 40 квартир, в Кукморском районе — 6 квартир, в Сабинском районе — 16 квартир, в Тукаевском районе — 16 квартир, в Тюлячинском районе — 2 квартиры, в Черемшанском районе — одну квартиру.

Основные требования к приобретаемому жилью включают соблюдение нормативов: площадь не менее 24 квадратных метров, дома должны быть построены не ранее 2015 года, использование экологически безопасных строительных материалов. Ориентировочная минимальная стоимость одной квартиры — 5,8 миллиона рублей.



Ранее «Реальное время» сообщало, что министерство планирует приобрести в 2025 году жилье для 450 детей-сирот.



Дмитрий Зайцев