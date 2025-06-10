В Казани утонул ребенок — прокуратура организовала проверку

Фото: Динар Фатыхов

На Большом Лебяжьем озере, расположенном в Кировском районе Казани, утонул ребенок. Об этом сообщает прокуратура Татарстана в телеграм-канале.

На место выехал прокурор Кировского района города Алмаз Сулейманов для выяснения обстоятельств случившегося. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.



По уточненной информации, сегодня, около 14.45, мальчик 9 лет утонул, плавая в месте, не предназначенном для купания, когда отдыхал с семьей.

Это уже второй подобный инцидент в Татарстане с начала недели. Накануне в Сабинском районе республики утонул 15-летний подросток.

Дмитрий Зайцев