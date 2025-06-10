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В Казани утонул ребенок — прокуратура организовала проверку

16:06, 10.06.2025
В Казани утонул ребенок — прокуратура организовала проверку
Фото: Динар Фатыхов

На Большом Лебяжьем озере, расположенном в Кировском районе Казани, утонул ребенок. Об этом сообщает прокуратура Татарстана в телеграм-канале.

На место выехал прокурор Кировского района города Алмаз Сулейманов для выяснения обстоятельств случившегося. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По уточненной информации, сегодня, около 14.45, мальчик 9 лет утонул, плавая в месте, не предназначенном для купания, когда отдыхал с семьей.

Это уже второй подобный инцидент в Татарстане с начала недели. Накануне в Сабинском районе республики утонул 15-летний подросток.

Дмитрий Зайцев

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