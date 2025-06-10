Госдума ужесточила наказание за разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за незаконное получение и использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Документ был внесен правительством в январе и принят в первом чтении в апреле, пишет ТАСС.



Согласно принятым поправкам, предусмотрено наказание в виде:

принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,

либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

В настоящее время за эти деяния предусмотрен штраф в размере до 1,5 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Реальное время / realnoevremya.ru

За деяния, повлекшие тяжкие последствия, законопроектом предусмотрено наказание в виде:

принудительных работ на срок до пяти лет

либо лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей.

Действующее законодательство предусматривает за такие деяния принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

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Рената Валеева