Самолет Ан-2 пропал в Якутии: на борту — от трех до пяти человек

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В Якутии пропал без вести самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании «МиАН». Воздушное судно, выполнявшее функции авиапатруля, подало сигнал бедствия, но затем перестало выходить на связь. Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, на борту находились от трех до пяти человек: экипаж из двух пилотов и от одного до трех специалистов-наблюдателей Авиалесоохраны.

Сигнал SOS был подан с борта Ан-2 (рег. номер 81532), вылетевшего сегодня из аэропорта поселка Хандыга Томпонского района.

Глава Минэкологии Якутии Евгений Перфильев сообщил, что на поиски самолета направлен борт «Полярных авиалиний». Позже Росавиация уточнила, что к поискам подключился вертолет Ми-8.

Рената Валеева