В России потушено еще 50 лесных пожаров

За прошедшие сутки в 19 регионах России ликвидировано 50 лесных пожаров. На данный момент продолжается тушение 63 пожаров в 13 регионах страны.

В борьбе с огнем задействовано значительное количество сил и средств: 3082 человека, 467 единиц техники и 48 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 102 воздушных судна.

Для усиления борьбы с лесными пожарами в Забайкальский край и Бурятию направлены 1128 работников Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

В настоящее время режим ЧС введен в пяти регионах, особый противопожарный режим действует в 54 субъектах федерации, а пожароопасный сезон официально открыт в 86 регионах.

Несмотря на сложную обстановку, оперативность тушения пожаров остается на высоком уровне. С начала года 74,4% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 7 июня в России ликвидировано 54 лесных пожара на территории 24 регионов.



Рената Валеева