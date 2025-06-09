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HBO представили остальных актеров для сериала о Гарри Поттере

19:10, 09.06.2025
HBO представили остальных актеров для сериала о Гарри Поттере
Фото: Реальное время

HBO представил новых актеров, которые сыграют ключевых персонажей в предстоящем сериале о Гарри Поттере. В их числе — Люциус Малфой, которого исполнит музыкант и актер Джонни Флинн, известный по фильмам «Одна жизнь» и «Рипли». Его сына Драко Малфоя сыграет Локс Пратт.

Роль Молли Уизли, матери Гарри, досталась актрисе Кэтрин Паркинсон, известной по фильмам «Рок-волна» и сериалу «Компьютерщики».

Кроме того, в проекте также участвуют:

  • Симус Финниган — Лео Эрли;
  • Парвати Патил — Алессия Леони;
  • Лаванда Браун — Сиенна Мусса.

Авторы сериала планируют сделать героев ближе к возрасту, указанному в книгах, поэтому многие актеры выглядят моложе своих персонажей из предыдущих фильмов.

Напомним, что сериал, который выйдет в 2027 году, станет точной адаптацией книг Джоан Роулинг. Роли исполнят:

  • Доминик Маклафлин (Гарри Поттер);
  • Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер);
  • Аластар Стаут (Рон Уизли).
Анастасия Фартыгина

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