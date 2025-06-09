В Казани установили семь новых терминалов для продажи билетов на поезда
В Казани появились семь новых терминалов для продажи билетов на дальние рейсы. Они расположены в зоне железнодорожных касс и работают на основе отечественного программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.
Терминалы имеют удобный интерфейс и второй экран, обращенный к пассажиру. Это позволяет видеть свободные места в вагоне, как и кассиру, что упрощает выбор комфортного места. Процесс покупки билета проходит быстрее и удобнее.
Эти аппараты уже используются на 40 вокзалах крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.
Напомним, что за период с января по май 2025 года пассажирские перевозки на Горьковской магистрали показали положительную динамику. Всего с вокзалов и станций магистрали было отправлено почти 15,4 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
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