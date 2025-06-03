Пассажиропоток на ГЖД вырос на 2% за пять месяцев 2025 года

По данным Минтранса Татарстана, за период с января по май 2025 года пассажирские перевозки на Горьковской магистрали показали положительную динамику. Всего с вокзалов и станций магистрали было отправлено почти 15,4 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рост наблюдается как в дальнем, так и в пригородном сообщении. В дальнем следовании перевезено около 3,5 млн пассажиров (+1%), а в пригородном — почти 11,9 млн (+2,4%).

Пассажирооборот за пять месяцев составил около 4 млрд пассажиро-километров (+1,2%). В дальнем следовании пассажирооборот достиг 3,4 млрд пассажиро-километров (+1%), а в пригородном — 557 млн пассажиро-километров (+2,7%).

Напомним, Горьковская железная дорога объявила о назначении дополнительных поездов дальнего следования из Казани в южные города России на летний сезон 2025 года.

Рената Валеева