Доктор Тарасова рассказала о пользе и нормах потребления клубники

Доктор Ольга Тарасова, из Института материнства и детства Пироговского университета, рекомендует ограничить потребление клубники. Для женщин норма составляет 1—1,5 чашки, для мужчин — чуть больше. Детям до трех лет следует давать 50—100 граммов ягод, постепенно увеличивая порцию до 200—250 граммов для старших детей.

Клубника содержит витамины A, B, C, железо, кальций, йод, антиоксиданты, клетчатку и полезные микроэлементы. Регулярное употребление ягод укрепляет иммунитет, снижает риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, улучшает состояние нервной системы и пищеварения.

Нормы потребления рассчитаны на основе среднего содержания полезных веществ и энергетической ценности клубники. Превышение этих норм может вызвать аллергическую реакцию или расстройство желудка, предупреждает Тарасова.

