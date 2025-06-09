Заборы между участками должны соответствовать нормам

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил о возможных юридических последствиях за нарушение норм при установке заборов между участками. По его словам, если забор отбрасывает тень или препятствует проветриванию, он может быть признан нарушающим правила.

Требования к ограждениям на участках для индивидуального жилищного строительства устанавливают власти регионов и муниципалитетов. Перед установкой забора необходимо уточнить допустимую высоту у местной администрации. В Подмосковье, например, максимальная высота забора составляет 2 метра, за исключением исторических оград.

Парламентарий отметил, что правила благоустройства территории муниципальных образований устанавливают требования к внешнему виду ограждений. В некоторых случаях может потребоваться согласование проекта внешнего забора с местными властями. Между садовыми и огородными участками лучше установить заборную сетку высотой 1,2—1,8 метра или живую изгородь.

По словам Гаврилова, разрешение на установку забора получать не нужно, но важно заручиться согласием соседа. В случае конфликта между соседями нарушение правил благоустройства может стать решающим аргументом в суде.

