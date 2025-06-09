В Татарстане отремонтируют объекты для молодежи на 1,4 млрд рублей

На ремонт объектов, связанных с молодежной политикой, направлено более 1,4 млрд рублей, — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин о продолжении капитального ремонта.

В программу включены 34 объекта, в том числе 13 детских лагерей. Работы уже завершены в Ютазинском, Зеленодольском, Тетюшском и Алексеевском районах.

Также завершен ремонт подросткового клуба в Азнакаевском районе. В работе находятся еще три клуба в Казани, Набережных Челнах и Елабуге. Общий уровень выполнения программы по подростковым клубам составляет 62%.

Капитальный ремонт девяти центров психолого-педагогической помощи выполнен на 61%, а по восьми молодежным центрам достигнут показатель в 59%. В Казани продолжаются работы в ДК химиков, включенном в национальный проект «Молодежь и дети».