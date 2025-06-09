В Нижнекамске спасли тонущего мужчину на пляже «Кама»
Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев выразил благодарность спасателям городского пляжа «Кама». Они спасли жизнь тонувшего человека, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Алмаз Галиев и Андрей Жаворонков заметили в воде 52-летнего мужчину и вытащили его на берег. Пострадавшего передали медикам, которые доставили его в БСМП Набережных Челнов. Предварительный диагноз — судорожный синдром.
«Наши спасатели грамотно сработали и своими профессиональными действиями сохранили жизнь нижнекамцу. Спасать жизни людей — это дорогого стоит. Большая вам благодарность», — отметил Беляев.
Кроме того, на пляже восстановили санузел, организовали работу медпункта и повысили зарплату персоналу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.