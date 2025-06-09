В Нижнекамске спасли тонущего мужчину на пляже «Кама»

Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев выразил благодарность спасателям городского пляжа «Кама». Они спасли жизнь тонувшего человека, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Алмаз Галиев и Андрей Жаворонков заметили в воде 52-летнего мужчину и вытащили его на берег. Пострадавшего передали медикам, которые доставили его в БСМП Набережных Челнов. Предварительный диагноз — судорожный синдром.

«Наши спасатели грамотно сработали и своими профессиональными действиями сохранили жизнь нижнекамцу. Спасать жизни людей — это дорогого стоит. Большая вам благодарность», — отметил Беляев.

Кроме того, на пляже восстановили санузел, организовали работу медпункта и повысили зарплату персоналу.

