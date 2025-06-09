Чулпан Хаматова вышла из состава попечителей благотворительного фонда
Актриса Чулпан Хаматова больше не числится в списке попечителей одного из благотворительных фондов. Об этом стало известно RT.
Ранее, в 2022 году, Хаматова ушла из фонда «Подари жизнь», а затем ее исключили из попечительского совета фонда «Круг добра».
Напомним, что в 2022 году Чулпан Хаматова высказалась против проведения СВО и вскоре после этого уехала из России. Сейчас она живет в Латвии.
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