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Чулпан Хаматова вышла из состава попечителей благотворительного фонда

14:09, 09.06.2025

Актриса Чулпан Хаматова больше не числится в списке попечителей одного из благотворительных фондов. Об этом стало известно RT.

Ранее, в 2022 году, Хаматова ушла из фонда «Подари жизнь», а затем ее исключили из попечительского совета фонда «Круг добра».

Напомним, что в 2022 году Чулпан Хаматова высказалась против проведения СВО и вскоре после этого уехала из России. Сейчас она живет в Латвии.

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