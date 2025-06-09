Чулпан Хаматова вышла из состава попечителей благотворительного фонда

Актриса Чулпан Хаматова больше не числится в списке попечителей одного из благотворительных фондов. Об этом стало известно RT.

Ранее, в 2022 году, Хаматова ушла из фонда «Подари жизнь», а затем ее исключили из попечительского совета фонда «Круг добра».

Напомним, что в 2022 году Чулпан Хаматова высказалась против проведения СВО и вскоре после этого уехала из России. Сейчас она живет в Латвии.

