Завтра в Татарстане местами ожидаются грозы, усиление ветра и град

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Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий.

Днем 10 июня на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра до 15—20 метров в секунду, а локально — до 23 метров в секунду. Возможен град.

После прохладного и дождливого начала июня жители Татарстана могут рассчитывать на более теплую и комфортную погоду.



Рената Валеева