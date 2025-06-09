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Завтра в Татарстане местами ожидаются грозы, усиление ветра и град

12:26, 09.06.2025
Завтра в Татарстане местами ожидаются грозы, усиление ветра и град
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий.

Днем 10 июня на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра до 15—20 метров в секунду, а локально — до 23 метров в секунду. Возможен град.

После прохладного и дождливого начала июня жители Татарстана могут рассчитывать на более теплую и комфортную погоду.

Рената Валеева

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