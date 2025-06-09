Даку из «Рубина» проголосовал за себя в опросе за лучшего игрока сезона РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку проголосовал за себя в опросе на лучшего игрока сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Голосование среди футболистов организовало издание «Спорт-Экспресс».

Даку на первое место поставили 10 из 11 игроков «Рубина», в том числе сам албанский нападающий. Вратарь Евгений Ставер лучшим признал одноклубника Егора Тесленко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первое место в голосовании среди футболистов занял форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В тройку лучших также вошли Алексей Батраков («Локомотив») и Эзекиель Барко («Спартак»). Даку занял седьмое место с 59 баллами, из них 32 — от одноклубников.

Даку в прошедшем сезоне РПЛ забил 15 голов и стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата. Албанский форвард «Рубина» уступил только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей.

Контракт Даку с казанским клубом истекает через год. По некоторым данным, «Рубин» может продать нападающего в летнее трансферное окно, если не сможет продлить соглашение с игроком.

Зульфат Шафигуллин