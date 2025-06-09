На среднюю зарплату татарстанцы могут купить 1,3 тыс. литра АИ-92, в ЯНАО — 2,7 тыс.

Фото: Максим Платонов

Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва уверенно возглавил рейтинг регионов России по доступности бензина на начало 2025 года, а Ингушетия и Чечня замкнули его. Татарстан занял 23-е место в этом рейтинге.

Согласно исследованию РИА «Новости», в республике в апреле 2025 года средняя цена на бензин марки АИ-92 составила 53,57 рубля за литр. На среднюю зарплату житель Татарстана мог приобрести 1264 литра топлива. Это значительно ниже показателей лидеров рейтинга, где на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина.

В то же время стоимость бензина в Татарстане оказалась ниже, чем в ряде других регионов. Например, минимальная цена зафиксирована в Челябинской области (52,75 рубля за литр), следом идут Курганская область (52,83 рубля) и Татарстан.

В целом разброс цен на бензин по России остается значительным: от 52,75 рублей за литр в Челябинской области до 72,07 рублей в Якутии. Наиболее высокая стоимость бензина наблюдается в дальневосточных регионах, что объясняется высокими транспортными издержками. Однако в некоторых из этих регионов высокие зарплаты компенсируют высокую цену, обеспечивая высокую доступность топлива.

Росстат представил свежие данные о динамике цен на бензин по всей России. Самое значительное подорожание произошло в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,3%.



Рената Валеева