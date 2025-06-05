Росстат: бензин подорожал в 58 регионах

Росстат представил свежие данные о динамике цен на бензин по всей России.

Самое значительное подорожание произошло в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены увеличились на 0,1%. Снижение цен нигде не зафиксировано.

С 27 мая по 2 июня рост цен на автомобильный бензин отмечен в 58 регионах страны. Например, в Саратовской области средняя стоимость литра бензина выросла на 5 копеек и достигла 58,57 рубля. Цена бензина АИ-92 увеличилась на 4 копейки до 56,38 рубля за литр, АИ-95 — на 5 копеек до 60,75 рубля. Бензин АИ-98 впервые за два месяца подорожал на 13 копеек и стоит 84,21 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 8 копеек — до 68,37 рубля за литр.