В России вводится запрет на сплошные заборы в дачных товариществах

Фото: Динар Фатыхов

С 8 июня 2025 года в Татарстане и по всей России вступает в силу запрет на установку сплошных заборов на дачных участках. Новые правила направлены на улучшение освещения и циркуляции воздуха, а также на снижение конфликтов между соседями.

Разрешены только прозрачные ограждения высотой до 1,5 метра:

сетка-рабица;

деревянный штакетник с просветами;

невысокие живые изгороди (до 1,8 метра).

Ограждения должны располагаться строго по границам участков. Владельцам существующих сплошных заборов рекомендуется привести их в соответствие с новыми требованиями. При возникновении разногласий с соседями следует пригласить кадастрового инженера для точного определения границ участка.

Для установки новых ограждений необходимо получить письменное согласие соседей, что поможет избежать будущих споров. Запрет не распространяется на глухие заборы со стороны улицы или проезжей части.

Матвей Гавриков