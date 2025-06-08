Дима Билан рассказал о борьбе с серьезными проблемами со здоровьем

Дима Билан рассказал о борьбе с серьезными проблемами со здоровьем.

Еще три года назад Дима Билан столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Артист скрывал подробности своего состояния, что спровоцировало слухи и пересуды. В недавнем интервью Надежде Стрелец певец поделился некоторыми деталями, но не назвал диагноз.

«Ну, во-первых, никаких у меня ВИЧ нет, извините. Об этом тоже много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. Единственное — после перелома у меня система сосудов немножко на левой ноге поехала, синяя коленка. А в остальном — прям все, слава богу, хорошо», — рассказал Билан.

В феврале 2022 года Дима был вынужден лечь на операцию. Певец понимал, что вмешательство будет серьезным и впереди его ждет долгая реабилитация. Артисту даже приходилось принимать обезболивающие. Однако поддержка близких помогла ему справиться с трудностями.



