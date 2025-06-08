ПВО России за сутки сбило 131 украинский беспилотник
По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат, из которых 73 были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.
В ведомстве также сообщили о поражении российскими войсками важных объектов противника в 139 районах. Среди целей — цех по производству дронов, места их хранения, учебный центр подготовки операторов БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
— Средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции, — говорится в сводке Министерства обороны.
Напомним, что накануне средствами противовоздушной обороны было уничтожено 311 БПЛА. Примечательно, что 140 из них были сбиты за пределами зоны проведения специальной военной операции.
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