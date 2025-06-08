ПВО России за сутки сбило 131 украинский беспилотник

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По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат, из которых 73 были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.

В ведомстве также сообщили о поражении российскими войсками важных объектов противника в 139 районах. Среди целей — цех по производству дронов, места их хранения, учебный центр подготовки операторов БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

— Средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции, — говорится в сводке Министерства обороны.

Напомним, что накануне средствами противовоздушной обороны было уничтожено 311 БПЛА. Примечательно, что 140 из них были сбиты за пределами зоны проведения специальной военной операции.

Матвей Гавриков