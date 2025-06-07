Армия России за сутки сбила 311 беспилотников, 140 — за пределами зоны СВО

Министерство обороны России сообщило о масштабной отраженной атаке беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 311 БПЛА. Примечательно, что 140 из них были сбиты за пределами зоны проведения специальной военной операции.

В акватории Черного моря российские силы также ликвидировали четыре безэкипажных катера противника.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Напомним, что накануне ночью ПВО отразили атаку 36 беспилотников над несколькими регионами России. По данным Минобороны, беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.



Рената Валеева