Армия России за сутки сбила 311 беспилотников, 140 — за пределами зоны СВО
Министерство обороны России сообщило о масштабной отраженной атаке беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 311 БПЛА. Примечательно, что 140 из них были сбиты за пределами зоны проведения специальной военной операции.
В акватории Черного моря российские силы также ликвидировали четыре безэкипажных катера противника.
Напомним, что накануне ночью ПВО отразили атаку 36 беспилотников над несколькими регионами России. По данным Минобороны, беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.
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