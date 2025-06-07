В промзоне Нижегородской области загорелись емкости с битумом

В субботу днем в промзоне города Кстово, в деревне Опалиха, произошел крупный пожар на территории промышленного предприятия по производству битума. По информации регионального управления МЧС, горит емкость с битумом, площадь возгорания уточняется, однако, по данным МЧС России, розлив битума составил около 100 кв. метров.

Огромный столб густого черного дыма виден за несколько километров.

К тушению пожара привлечено более 70 человек и 26 единиц техники, включая пожарный поезд, направленный в промзону. По предварительным данным, пострадавших нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят исследование атмосферного воздуха в районе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра, чтобы оценить возможные последствия для здоровья населения. На данный момент информация об эвакуации жителей не поступала.



Рената Валеева