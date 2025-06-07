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В «Автодоре» сообщили о техническом сбое в работе сервисов оплаты

10:23, 07.06.2025
В «Автодоре» сообщили о техническом сбое в работе сервисов оплаты
Фото: Динар Фатыхов

Государственная компания «Автодор» сообщила о временных технических проблемах, затрудняющих использование сервисов оплаты проезда, включая личный кабинет и мобильное приложение. Об этом компания сообщила в соцсетях.

В связи с этим «Автодор» рекомендует водителям использовать альтернативные способы оплаты: наличные деньги, банковские карты и портал «Госуслуги».

Трасса М-12, соединяющая Москву и Казань, достигла нового рекорда — за полтора года с момента открытия по ней совершили более 35 млн проездов.

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