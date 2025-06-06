На ПМЭФ-2025 состоится мировая премьера оперы «Мандрагора», дописанной с помощью ИИ
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоится мировая премьера мистической оперы «Мандрагора», основанной на идее Рачинского и Чайковского. Произведение завершит композитор Петр Дранга с помощью искусственного интеллекта.
19 июня в Мариинском театре представят незаконченную оперу Чайковского. Для завершения произведения использовали нейросеть GigaChat. Сервис помог восстановить либретто и развить сюжет. Kandinsky создал декорации, а Symformer — музыку.
Премьера «Мандрагоры» станет главным событием фестиваля «Звезды белых ночей», который пройдет в дни ПМЭФ. В опере участвуют 170 артистов с симфоническим оркестром. Художественный руководитель проекта — маэстро Валерий Гергиев.
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