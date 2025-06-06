Пилот Ан-2, потерпевшего крушение в Саратовской области, в тяжелом состоянии
В Саратовской области произошло крушение самолета Ан-2. Пилот находится в тяжелом состоянии.
По данным РИА «Новости», самолет Ан-2 совершил жесткую посадку вблизи села Новорепное Ершовского района Саратовской области. Воздушное судно получило механические повреждения и загорелось. Пилот был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии.
Бригада санитарной авиации доставила пилота из Ершовской центральной больницы в больницу города Энгельса. По сообщению пресс-службы областного Минздрава, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование аварии. Предварительно установлено, что самолет коснулся линии электропередачи, упал в поле и загорелся.
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