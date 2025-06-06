Прокуратура помогла участнику СВО получить зарплату после увольнения

Фото: Олег Тихонов

Прокуратура Советского района Казани провела проверку дела участника специальной военной операции Сергея Пушкарева, который сообщил о нарушении своих трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что Пушкарев работал водителем самосвала в одной из казанских фирм без официального трудового договора. После увольнения он не получил полную зарплату, и его задолженность составила 65 тыс. рублей.

Прокуратура обнаружила это нарушение и возбудила дело против должностного лица компании по административной статье о нарушении трудового законодательства. После вмешательства прокуроров задолженность была полностью погашена и права Пушкарева были восстановлены.



Накануне житель Татарстана, который участвует в специальной военной операции (СВО), обратился с жалобой на местных чиновников. Чиновники попытались обосновать свой отказ прокурорам, но их аргументы оказались неубедительными.



Анастасия Фартыгина