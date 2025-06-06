Эндокринолог Зухра Павлова предостерегла от интервального голодания

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предостерегла от увлечения интервальным голоданием, заявив, что его влияние на организм недостаточно изучено и может быть непредсказуемым.

«Голодание работает в оба конца — и подавляет рост дефектных клеток, и, наоборот, стимулирует. Как сделать так, чтобы оно только подавляло и помогало, пока непонятно», — отметила она.

Павлова подчеркнула, что экстремальные диеты, включая интервальное голодание, могут привести к истощению организма, потере мышечной массы и сбоям в обмене веществ. Она обратила внимание на опасность отказа от завтрака, объяснив, что в утренние часы высокий уровень кортизола при отсутствии пищи может вызвать разрушение мышечных тканей.

Эндокринолог рекомендовала отказаться от длительного голодания в пользу сбалансированного питания. Она считает оптимальным прием пищи не менее трех раз в день с достаточным количеством белка. Для снижения веса Павлова посоветовала уменьшать общую калорийность рациона, сохраняя его полноценность и избегая радикальных методов.

