В Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный дом

На улице Тельмана в Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный дом. Кадры повреждений опубликовал канал РЕН ТВ. Речь идет о жилом комплексе «Облака». На видео канала можно рассмотреть обугленные балконы и разбитые фасады. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Очевидцы рассказали, что сразу после взрыва жители дома начали эвакуироваться на улицу. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили более пяти дронов ВСУ. По его данным, никто не пострадал, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

