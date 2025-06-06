В Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный дом
На улице Тельмана в Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный дом. Кадры повреждений опубликовал канал РЕН ТВ. Речь идет о жилом комплексе «Облака». На видео канала можно рассмотреть обугленные балконы и разбитые фасады. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Очевидцы рассказали, что сразу после взрыва жители дома начали эвакуироваться на улицу. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили более пяти дронов ВСУ. По его данным, никто не пострадал, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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