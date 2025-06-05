В Альметьевском районе Татарстана подросток погиб, запутавшись в механизме нефтяной качалки

Вечером 2 июня в селе Тайсуганово Альметьевского района Татарстана произошла трагедия. 14-летний мальчик, старший ребенок в многодетной семье, ушел пасти овец вместе с подругами и не вернулся домой. По предварительным данным, подросток забрался на штангу нефтяной качалки, где его руку зацепило движущееся звено. Смерть наступила мгновенно.

Погибший мальчик был старшим из детей. Семья, по словам местных жителей, порядочная и спокойная. Родители выбрали для сына семейную форму обучения, чтобы он мог помогать по хозяйству. В администрации района выразили соболезнования семье и пообещали оказать помощь.

Прокуратура Альметьевского района проводит проверку. Городской прокурор Ильдар Исмагилов уже побывал на месте трагедии. «Изучаем, насколько нефтяной объект был защищен от доступа посторонних. Почему ребенок смог подойти к опасному механизму — ключевой вопрос. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил представитель надзорного органа.

На момент трагедии качалка работала. Ни ограждения, ни предупреждающих табличек рядом, по предварительной информации, не было. Такие объекты, особенно вблизи населенных пунктов, должны быть оборудованы соответствующим образом, иначе опасность становится слишком реальной.



